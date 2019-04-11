Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Cinayet

Bilecik'te Cinayet

21 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden A.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi D.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K, eşi D.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A.K. ekiplerce gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Çarşı Mahallesi, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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