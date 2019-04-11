Bilecik'te Cinayet
21 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
'in Bozüyük
ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi
'nde ikamet eden A.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi D.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K, eşi D.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
A.K. ekiplerce gözaltına alındı.
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