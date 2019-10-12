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Bilecik'te cinayete teşebbüs iddiası

54 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep S, Bilecik'te "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bilecik'te cinayete teşebbüs iddiası, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep S, Bilecik'te "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önceki gece Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak'ta, İrfan D'ye üç el ateş edilmesinin ardından harekete geçen asayiş ekipleri, olayda yara almayan İrfan D. ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mehmet C'nin aralarındaki iş ilişkisini tespit etti.

Mehmet C'nin kendisine ait 4 dükkanı İrfan D'ye devrettiği ve bu konuda aralarında anlaşmazlık olduğu belirlendi.

Soruşturmayı genişleten Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece İnegöl'e giderek olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Recep S. ve eşi Esma S. ile Samet S. ve Mehmet C'yi yakaladı.

"Cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Recep S'ye, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Recep S'ye, başarılı bir operasyonla nakledilmişti.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep S, bu olayla tanınmıştı.

Akdeniz Üniversitesi, Ömer Özkan, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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