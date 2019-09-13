Bilecik'te cinsel istismar iddiası

Kendisini şifacı olarak tanıtıp evine gelen kişilere telkinde bulunarak şifa dağıttığı iddia edilen M.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki bir genç kızın ihbarı üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki M.Ö'yü gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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