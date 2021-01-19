Bilecik'te cips poşetinde uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te cips poşetinde uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

19.01.2021 17:25
Bilecik'te cips poşetinde uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı, System.String[]

Bilecik'te polisin arama yaptığı aracında cip poşetinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Bilecik'te polisin arama yaptığı aracında cip poşetinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 39,07 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.K, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te cips poşetinde uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı - Son Dakika


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