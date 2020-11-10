Bilecik'te çocuklar Atatürk görsellerini boyadı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde bir araya gelen çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla boyama yaptı.

Müze Akademi etkinliği kapsamında bir araya gelen çocuklar, eğitmenleri eşliğinde Atatürk görsellerini boyadı.

Etkinliğe katılan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, hazırlanan programlarla çocukları salgının olumsuz etkilerinden korumak istediklerini ifade etti.

Subaşı, önemli günde, çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız hem çocuklarımızın hünerlerini keşfetmek hem de onları içinde bulunduğumuz salgının etkilerinden korumaktır. Bilecik Belediyesi olarak salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde alınması gereken önlemleri alarak çocuklarımızı buluşturuyoruz. Müzemizde sosyal mesafe, maske takılması, dezenfekte çalışmaları ve hijyen kurallarına dikkat ederek, çocuklarımıza keyifli anlar yaşatmaya çalışıyoruz."

Subaşı, çocuklara katılım belgesi ve maske hediye etti.