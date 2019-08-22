Son Dakika Haberleri: Bilecik'te çömlekçilik zanaatının tanıtılması etkinliği
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Bilecik'te çömlekçilik zanaatının tanıtılması etkinliği

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında çömlekçilik zanaatı tanıtılacak.

Bilecik'te çömlekçilik zanaatının tanıtılması etkinliği, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında çömlekçilik zanaatı tanıtılacak.


Usta Parmaklar Etkinliği kapsamında düzenlenecek programda Çömlekçilik Ustası Salim Yaşar tarafından katılımcılara çömlekçilik sanatı uygulamalı olarak anlatılacak. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar ve yetişkinlere açık olacak. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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