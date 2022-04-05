Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

05.04.2022 09:05
Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet A. (58) idaresindeki Pazaryeri Belediyesine ait 34 UH 7904 plakalı çöp toplama kamyonu, İstasyon Mahallesi TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, Yaşar Kızılkaya'nın (70) kullandığı 34 ZB 2813 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kızılkaya ve yanında bulunan Emine Kızılkaya (29) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Gençlerden esnafa siftah zarfı Gençlerden esnafa siftah zarfı Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:57 Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi!
08:56 Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak
08:54 Gönüllü askerler bölgeye ulaştı mı? Ukrayna ordusunun yakaladığı Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı!
08:54 Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?
08:45 Dolar ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel dolar kuru!
08:30 Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu
08:30 Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye 3 günde ikinci "nükleer" tehdidi
08:27 Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar
08:27 Seda Sayan genç sevgilisini Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetti! Takipçileri benzetmeyle dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 09:14:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement