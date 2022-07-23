Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.07.2022 23:12
Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bilecik- Bozüyük kara yolunda M.A.D. idaresindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçerek O.T. yönetimindeki 34 FBJ 947 plakalı Bozüyük Belediyesine ait çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kazada yoldan çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü ile çöp kamyonunun şoförü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde ulaşım yaklaşık bir saat aksadı.

Kazaya karışan çöp kamyonunun yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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