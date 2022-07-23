Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

23.07.2022 23:10
Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpıştıktan şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpıştıktan şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, çalışma nedeniyle bir süredir tek şeritten gidiş dönüş olan Bilecik- Bozüyük karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dağcı, Bilecik-Köprülü kavşağına gelmeden hatalı sollama sonucu karşı şeritten gelen Oktay Terzi idaresindeki 34 FBJ 947 plakalı çöp kamyonuyla kafa kafa çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, motoru ise araçtan ayrılarak 20 metre ileri savruldu. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücü Oktay Terzi araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü AFAD ve Bilecik Belediyesi ait itfaiye ekipleri kurtarırken, araç içinde 2 şahısta hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen Mehmet Ali Dağcı'nın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Öte yandan aynı güzergahta 2 saat arayla yaşanan diğer bir kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, Küplü köyü sakinleri Karayolları ekiplerine isyan etti. Köylüler, kapatılan yolda herhangi bir çalışma olmadığını iddia ederek, kapalı yolun bir an önce açılması istedi. - BİLECİK

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Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı 2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı 2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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