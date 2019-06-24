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Bilecik'te çöplük yangını

50 dakika önce

Bilecik'te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

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Bilecik'te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre yangın, Hürriyet Mahallesinde bulunan Bilecik çöplüğünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan alevler sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Çöplüğe giden itfaiye ekipleri yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yangının, çöplüğe çok yakın bulunan ağaçlık alana sıçraması ise önlenerek büyük bir tehlike atlatıldığı bildirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
Hürriyet, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa
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