Bilecik'te çöplük yangını
50 dakika önce
Bilecik'te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
'te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre yangın, Hürriyet
Mahallesinde bulunan Bilecik çöplüğünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan alevler sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Çöplüğe giden itfaiye ekipleri yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yangının, çöplüğe çok yakın bulunan ağaçlık alana sıçraması ise önlenerek büyük bir tehlike atlatıldığı bildirildi. - BİLECİK
Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi
Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı
Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!