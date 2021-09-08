Bilecik'te çukura düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te rögar kapağının kırılması sonucu çukura düşen kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kaldırımda yürüyen Aygül A, üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 4 metre derinliğindeki çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sol bacağında kırık oluşan kadın, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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