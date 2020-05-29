Bilecik'te cuma namazı kapalı pazarda kılındı - Son Dakika

Bilecik'te cuma namazı kapalı pazarda kılındı

BİLECİK'te normalleşme süreciyle birlikte Cuma namazı, cami bahçelerinin yanı sıra Pazar yerlerinde kılındı.

Bilecik'teki Pazar yerinde namaz kılmak için gelenlere dezenfektan verilirken, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tutması sağlandı. Namaza katılanlar kendi seccadelerini getirdikleri ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Pazar yerindeki Cuma namazını İl Müftüsü Ali Erhun tarafından kıldırılırken, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, namazlarda sosyal mesafe kuralı, maske takımı ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs vakalarında azalma görüldüğünü ifade eden Vali Şentürk, 'Birinci süreci ilimiz olarak 340 pozitif vaka ve 11 vefatla geçirdik. Şu anda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var ama onların durumları da iyi. Genel olarak hastalıkta bir azalma görülmekle beraber tedbirin elden bırakılmamasını gerektiren bir süreç. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu gibi 3 husus bundan sonraki hayatımızın olağan parçası olmak durumunda. Bunlar öncelikli olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe hususudur. Bu hususlara riayet etmek durumundayız' şeklinde konuştu.

BOZÜYÜK'TE NAMAZ, CAMİ BAHÇESİNDE KILINDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de cuma namazı cami bahçesinde kılındı. İlçe merkezinde yer alan tarihi cami Kasımpaşa Camii'ndeki namaza katılanların kurallara özen gösterdiği görüldü. Kasımpaşa Camii ve diğer camilerde bekçiler ve emniyet görevlileri vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. Bozüyük'te ilçe genelinde 18 cami, 2 mescit, 3 okul bahçesi ve görevlisi bulunan tüm köy camilerinde cuma namazı kılındı.