Bilecik'te cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs için dua edildi - Son Dakika

Bilecik'te cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Filistinlilerin zor günlerinde maddi yardım kadar manevi desteğe de ihtiyaçları olduğunu duyurmasının ardından kent genelindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" icra edildi.

Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, başta Filistinli Müslümanlardan şehit olanların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtuluşu ve Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükunu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak İl Müftüsü Ali Erhun tarafından ettirilen duaya hep bir ağızdan "Amin" dedi.