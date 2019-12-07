Bilecik'te 'Cumhuriyet Odası' açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'nde hazırlanan Cumhuriyet Odası'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



5 Aralık Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı etkinliği kapsamında gerçekleştirilen açılış programına, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Eratik, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Yapacağımız çalışmalarla Bilecik'imizi Türkiye ve dünyada tanıtacağız"



Açılış programında konuşma yapan Başkan Şahin, yapacakları çalışmalarla Bilecik'i Türkiye ve dünyaya tanıtacaklarını ifade ederek, "Kurtuluşun kenti Bilecik'te böyle bir Cumhuriyet Odası'nın olmasını çok önemsedim. Daha çok olmasını istediğim çalışmalar var ancak bununla bir başlayalım dedik. Örneğin İstasyon Mahallesinden buralara kadar yapacağımız birçok projemiz var. Bunları da gerçekleştiririz. Bu ekiple gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle Kurtuluşun kenti Bilecik'i ülkemiz ve dünyaya duyuracağız. Dediğim gibi Bilecik hem Osmanlı'nın kuruluşu ile hem de Kurtuluş Savaşı'nda önemli noktada olması sebebiyle, tüm Türkiye ve dünyada tanınması gerekiyor. Tanınmıyor maalesef şu anda siz de biliyorsunuz. Yani birkaç dizi ile biraz tanıtımı oldu ama. Bu iş diziyle olacak bir şey değil. Yani dünyanın birçok köşesinden bilim insanı ve heyetin gelip gözlem ve inceleme yapmasıyla olacak bir iş. O yüzden de bizim buraya geldiklerinde onlara bir şeyler sunmamız lazım. Çok uzun vadeli değil. 5 yıl içinde bunları yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Atatürk'ün bal mumu heykelini de en kısa zamanda Cumhuriyet Odası'na kazandıracağız"



Ayrıca hazırlanan Cumhuriyet Odası'na, Atatürk'ün bal mumu heykelini de kazandıracaklarını belirten Başkan Şahin, "Aslında burayı 5 Aralık'ta açmayı planlıyorduk. Ancak yurt dışı programım dolayısıyla burada değildim ve bu açılışa katılmayı da çok istiyordum. Onun için böyle bir program oldu. Odada iyi bir sürprizimiz olacaktı ve bunu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan alacaktık. Kendisiyle telefonla görüştüm ve bir tedavisinin olduğunu ifade etti. Böyle bir çalışmayı daha sonra yapabileceğini söyledi. Biz de çok memnun olduk. Yılmaz hocamızın eliyle yaptığı bir Atatürk heykelini de Cumhuriyet Odamıza kazandıracağız" dedi.



Öte yandan yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Odası'nın açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK