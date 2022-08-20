Bilecik'te damper kapağı aniden açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak öldü

Bilecik'te damper kapağının aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Elmabahçe köyünde baraj göleti yapım şantiyesinde şoför olarak çalışan 62 yaşındaki Erdoğan Gür, 06 DDY 233 plakalı kamyon ile inşaat sahasına çakıl taşı boşaltmak için damperi kaldırdı.

Gür, arka kapağın açılmaması üzerine kapağı açmak için kamyonun arka kısmına geçti. Gür, kamyonun arkasına geçtiği esnada kapağın aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Gür'ün cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.