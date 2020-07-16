Bilecik'te DEAŞ operasyonu, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te DEAŞ operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te DEAŞ operasyonu, 1 kişi tutuklandı Şahısların evinde çok sayıda dijital materyal ve DEAŞ amblemleri ele geçirildi Bilecik'te çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüten DEAŞ üyelerine karşı yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 kişi çıkarıldığı...

Bilecik'te DEAŞ operasyonu, 1 kişi tutuklandı

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Şahısların evinde çok sayıda dijital materyal ve DEAŞ amblemleri ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik'te çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak faaliyet yürüten DEAŞ üyelerine karşı yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bilecik ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çok sayıda dijital materyal ve DEAŞ amblemleri ele geçirildi. Şüphelilerden M.S. ve M.S. isimli şahıslar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, A.S. isimli şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. M.S. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te DEAŞ operasyonu, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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