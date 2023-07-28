Bilecik'te Define Arama Çalışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Define Arama Çalışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

28.07.2023 11:09

Bilecik'te define arama çalışması yapan Nihat Kalkandelen ve Abdullah Alkan, kuyuya düşerek define aradıkları ortaya çıktı. Kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullanan ikiliden Kalkandelen hayatını kaybederken, Alkan ise yaralı olarak kurtuldu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat Kalkandelen (34) ile yaralı kurtulan Abdullah Alkan'ın (67) define aradıkları ortaya çıktı. İkilinin, kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi.
Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi. Bölgeye gelip, gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Kalkandere'nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 SUÇTAN SORUŞTURMA
Olayla ilgili 'taksirle ölüme neden olma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi. AFAD görevlilerince kuyudan alınan numunenin yapılan incelemesinde; siyanür maddesine rastlanırken, Nihat Kalkandelen ile Abdullah Alkan'ın define aramak için kuyuya girdiği, siyanürü ise kazı sırasında duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.
Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Abdullah Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alkan'ı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınan AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin de aralarında olduğu 40 kişinin, taburcu edildiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı

Devlet Hastanesi, Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Define Arama Çalışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Vodafone Türkiye, depremzede çocuklara destek oluyor
13:31 Bu kez de depremzede çocuklar için elini taşın altına soktu! Vodafone Türkiye'den alkışlanacak proje
13:14 Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuruda bulundu
13:08 Son Dakika! Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yaptı
12:46 10 şehidimizin kanında parmağı olan gri kategorideki terörist öldürüldü! İşte operasyona ait görüntüler
12:41 Son dakika: 10 şehidimizin kanında parmağı olan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi! İşte anbean operasyon görüntüleri
12:41 Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 1,5 yılda servetini 3'e katladı
12:37 Meta'nın CEO'su Zuckerberg, 1,5 yılda servetini 3'e katladı
12:29 Shakira ve Rauw Alejandro Nehirde Yüzdü, Aşk mı Yaşıyorlar?
12:25 Shakira, şarkıcı Rauw Alejandro ile nehirde yüzerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 13:43:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Define Arama Çalışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement