Üye Girişi
Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

26.11.2021 10:56
Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı sırasında kullanılan bir dedektör ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Jandarma, Bilecik, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! 11:24 Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor 11:21 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız 11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor

Son Dakika Haberleri
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor         
11:24
Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı! Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!         
11:22
Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!         
11:12
Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım         
11:09
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma         
10:26
Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı         
10:11
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:29:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement