Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı sırasında kullanılan bir dedektör ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira