Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı sırasında kullanılan bir dedektör ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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