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Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Değerlendirme ve Planlanma' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te "Değerlendirme ve Planlanma" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, her köyde birer iz bırakmak istediklerini ifade ederek, "Yaptığımız çalışmalar sonuç odaklı olmalı ve rasyonel sonuçlar almalıyız. Geçen ay Bozüyük İlçemizde yaptığımız toplantı sonrası planladığımız hedefleri ulaştık mı? İş olarak neredeyiz? Bunları değerlendireceğiz. Öncelikle 'Altın Kabuk' adını verdiğimiz Ceviz Fidanı Dağıtımı projemize yarın başlıyoruz. Tüm ilçelerdeki görevli arkadaşlar dağıtımdan dikime projeyi titizlikle takip etmelidirler. Ayrıca 2019-2020 yılını eğitim yılı olarak değerlendirmeli, kış sezonunu gerekirse gece eğitimleri vererek, halk eğitim, İŞKUR, ziraat odaları, üretici birlikleri ve kooperatiflerle ortaklaşa eğitimler planlamalı, sivil toplum örgütleri ve paydaşlarımızla daima iletişim halinde olmalıyız. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Açılacak çiftçi kurslarının planlanmasında şubeler kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışsınlar. 244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz. Bunun için her köyümüze İlçe Müdürlerimiz ziyarette bulunsunlar. O köylerimizin dokusuna uygun projeler üretip, sosyoekonomik hayatlarına dokunmalıyız" ifadelerine yer verdi.


İl Müdürü Yoldaş'ın konuşmasının ardından ilçe müdürleri ve şube müdürleri tek, tek söz alarak müdürlüklerinin faaliyetleri ve planladıkları projeler hakkında bilgiler verdiler. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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