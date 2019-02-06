Bilecik'te Delinatör Çalışmaları Yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belirli noktalarına delinatör çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belirli noktalarına delinatör çalışması yapıldı.



Dezavantajlı gruptaki vatandaşlar başta olmak üzere yayalara yönelik şehir merkezinde birçok çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, motorlu araçların engelli veya yayalara yönelik kaldırım girişlerini kapatmalarına karşın delinatör uygulaması gerçekleştirirken aynı zamanda caddelerde trafik akışını hızlandırmak için çalışmalar gerçekleştirdi. Daha önce başka cadde ve sokaklarda çalışma gerçekleştiren ekipler bu kez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak ve Şerefiye Sokak'ta delinatör çalışması gerçekleştirdi.



Çalışmalar kapsamında ayrıca tarihi bina ve mekanların önüne, itfaiye ve ambulans gibi araçların rahatlıkla park edebileceği özel alanlar da belirlenerek çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. - BİLECİK

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