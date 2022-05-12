Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika
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Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)

12.05.2022 18:57
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)

GÜLER'DE TOPRAĞA VERİLDİBilecik'in Bozüyük ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk babası Enver Güler'in (45) cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyüne getirildi.

GÜLER'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk babası Enver Güler'in (45) cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyüne getirildi. Köy camiinde Güler için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güler'in yakınlarının yanı sıra köy halkı katıldı. Enver Güler, cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), ,


Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)
YORUMLAR
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Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika
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