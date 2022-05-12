Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi

12.05.2022 19:25

Son dakika haberi... Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi Bilecik'te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Enver Güler Kütahya'nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde toprağa verildi.

Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA - Bilecik'te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Enver Güler Kütahya'nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk babası Enver Güler'in cenazesi toprağa verilmek üzere Emet ilçesi Kırgıl köyüne getirildi.

Enver Güler'in cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bilecik'te demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
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