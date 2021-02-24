Bilecik'te deneme amaçlı ekilen safrandan ürün alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 yıl önce bir kadın girişimcinin evinin bahçesine deneme amaçlı ekilen safrandan ilk ürün alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde girişimci kadın çiftçi Nevriye Kayhan'ın 3 yıl önce 250 metrekarelik evinin bahçesine ektiği safran soğanıyla yaptığı üretim denemesi başarılı oldu. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle ilk ürünü alınan safran başta boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılıyor. Kilosu yaklaşık 30 ile 70 bin TL'ye satılan bu bitkinin satışlarına, Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu, üreticilerin ve tüketicilerin buluştuğu Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) üzerinden başladı.

İlk üretim hakkında bilgi veren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Safran (Crocus sativus) türünün kurutulmuş stigmasıdır. Bu tür 20-30 santim boyunda, sonbaharda yaprakları ile birlikte mor renkli çiçekler açan, soğanlı bir kültür bitkisidir. Triploid bir bitki olduğundan tohum vermez, soğanları ile üretilir. Ayrıca zerdenin terkibinde yer alır. Avrupa ülkelerinde pasta ve böreklerde, Türkiye'de lokumlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda anti-tümör etkisi olduğu da belirtilmektedir. Emeğinin karşılığını çiçeğin özünden çıkartan üreticimiz Nevriye Kayhan'a teşekkür ediyor ve bereketli olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK