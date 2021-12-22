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Bilecik'te denetlenen 52 gıda işletmesine 628 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Bilecik'te denetlenen 52 gıda işletmesine 628 bin lira para cezası kesildi

22.12.2021 13:22
Bilecik'te denetlenen 52 gıda işletmesine 628 bin lira para cezası kesildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şikayetler doğrultusunda yapılan denetimlerde 52 firmaya 628 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şikayetler doğrultusunda yapılan denetimlerde 52 firmaya 628 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl içinde "Alo Gıda" ve CİMER şikayetlerine istinaden 146 denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde alınan gıda ve yem numunelerinin laboratuvarlara analiz için gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan denetimler neticesinde uygunsuzluk tespit edilen 52 işletmeye toplam 628 bin 322 lira idari para cezası uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz diğer çalışmalar ile birlikte, gıda güvenilirliğini sağlamak ve halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketebilmesi adına denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin toplumsal sorumluluk içinde halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini bildirmelerinin önem arz ettiği vurgulanarak, "2021 yılı içinde ilimizde bulunan 2 bin 180 gıda ve 69 yem işletmesine 3 bin 703 denetim gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte toplam 329 yeni açılan işletme kayıt altına alınmış ve işletme kayıt belgesi verilmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Para Cezası, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te denetlenen 52 gıda işletmesine 628 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te denetlenen 52 gıda işletmesine 628 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
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