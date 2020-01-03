Bilecik'te destek eğitim odası açıldı - Son Dakika

Bilecik TOKİ İlkokulu'nda destek eğitim odası açılışı ile yardımlaşma ve dayanışma kermesi yapıldı.



Oda Açılışına Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şube Müdürleri Osman Bat, Süleyman Özdemir, Cuma İvrendi, Ali Güder, okul kurum müdürleri ve TOKİ Mahallesi Muhtarı Yasemin Sezer katıldı.



Açılışın ardından "Okul Yardımlaşma ve Dayanışma Kermesi" yapılarak okul yararına düzenlenen ve gün boyu devam eden kermes, öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışması ve ailelerin büyük katkısıyla gerçekleşti. - BİLECİK