Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi - Son Dakika

Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi

18.03.2021 16:25
Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesine ve Gazi Jandarma Er Zalim Değirmen'e verilen devlet övünç madalyası Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesine ve Gazi Jandarma Er Zalim Değirmen'e verilen devlet övünç madalyası Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından verildi.

Vali Şentürk, valilik makamında 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın da hazır bulunduğu törende, hem Çanakkale Savaşlarının 106'ıncı yıldönümü ve Şehitler Günü'nü kutladıklarını hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatan ve millet için canını veren şehit ve gazilere teşekkür nişanesi olarak devlet övünç madalyası tevcih edeceklerini söyledi.

"Bir canın kıymeti maddi şeylerle ölçülemez. Ancak vatanın değeri de aynı şekilde ölçülemez" diyen Vali Şentürk konuşmasında şunları söyledi:

"Vatanını kaybedenlerin düştükleri durumları görünce ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Hayatını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin, milletin var olması anlamında ne kadar değerli olduğunu bugünler bize gösteriyor. Vatan dediğimiz bu topraklarda yüzyıllar içerisinde yaşamak kolay olmamıştır. Yüzyıl öncede şehit verdik, yüzyıl sonrada şehit veriyoruz. Bu vatan için fedakarlık yapan gazilerimiz var ve bütün insanımız ile birlikte vatan bizim için kıymetli. Bu yüzden devlet olarak güçlü bir şekilde ayakta durabiliyoruz. Vatan için gözünü kırpmadan canını ortaya koyabilecek milyonlarca insan var. Hem şehitlik mertebesine ermek, hem de gazilik mertebesine ermek toplumun ve bizlerin yanında çok bambaşka bir yeri var. Bu yönüyle biz şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman başımızın üstünde yerleri var. Allah bize acı günler yaşatmasın, biz her zaman vatan ve millet sevgimizle, inancımız ile her zaman böyle tutkun olursak güçlü oluruz."

Vali Şentürk, Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından 2019 yılında düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bozüyük ilçesinde yaşayan babası Mustafa ve annesi Nezaat Bilgen ile 1970 yılında Hakkari Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Er Zalim Değirmen'e devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti. - BİLECİK

Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi
Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi
Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi

Piyade Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi - Son Dakika


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