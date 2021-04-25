Bilecik'te devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Tırın dorsesinde yüklü bulunan hurdaların yola saçılması nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolu Ankara istikametine yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı.

Yaralanan tır sürücüsü Koçak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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