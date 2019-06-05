Bilecik'te devrilen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
36 dakika önce
Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Söğüt-Bilecik istikameti Yeniköy
mevkiinde yaşandı. Ahmet A. yönetimindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Savrularak yol kenarına devrilen kamyonetteki sürücü Ahmet A. (37) ile araçta bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra
A. (4) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. - BİLECİK
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