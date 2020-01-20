Son Dakika › Güncel › Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Süleyman A. idaresindeki 11 EL 420 plakalı kamyon, Bilecik- Yenişehir yolu Taşçılar köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti