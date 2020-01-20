Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Süleyman A. idaresindeki 11 EL 420 plakalı kamyon, Bilecik- Yenişehir yolu Taşçılar köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yenişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi
Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:34:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]