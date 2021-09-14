Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tepebaşı mevkisinden karayolları istikametine seyir halindeki Sinan K. (25) idaresindeki 16 AHV 310 plakalı motosiklet, eski belediye kavşağına geldiği esnada önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sinan K. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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