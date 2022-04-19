Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

19.04.2022 17:06
Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

K.T. idaresindeki 17 AAB 991 plakalı otomobil, Bursa-Bozüyük kara yolunda refüjdeki su kanalına çarparak devrildi.

Kazada, sürücü K.T. ile araçta bulunan G.T, Y.T, S.A. ve M.A yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Otomobil, Bilecik, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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