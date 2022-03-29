Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı

29.03.2022 09:53
Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı

Bilecik'te bir aracın devrilmesi nedeniyle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir aracın devrilmesi nedeniyle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Bala Hatun Caddesi'nde Şerife C.E. (33) yönetimindeki 26 B 7289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki oğlu Fatih Ege E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı - Son Dakika


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