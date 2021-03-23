Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

23.03.2021 23:02
Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, System.String[]

BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Bilecik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Seyit Yavuz'un (28) kullandığı 27 ACJ 605 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Devrilen tanker nedeniyle yol kapanırken, sürücü Yavuz yaralandı. Yavuz, ihbar üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kapanan yol ise tankerin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Yenişehir, Bilecik, Tanker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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