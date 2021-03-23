Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
23.03.2021 23:02
BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bilecik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Seyit Yavuz'un (28) kullandığı 27 ACJ 605 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Devrilen tanker nedeniyle yol kapanırken, sürücü Yavuz yaralandı. Yavuz, ihbar üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kapanan yol ise tankerin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı