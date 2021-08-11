Bilecik'te dikiş kursu açıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje kadınlar dikiş kursuna kavuştu.

Açılış programına Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, burada yaptığı konuşmada açılışı yapılan kurs merkezinin birçok açıdan kadınlar için güzel sonuçları beraberinde getireceğini belirterek, "Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek bu kurslar ile İstasyon Mahallesi'nde ki kadınlar, sosyal hayata daha çok katılacak ve aile ekonomilerine katkı sunma imkanı bulacak. Salgının etkilerinin azalması ile birlikte bu yöndeki çalışmaların daha çok olmasını umuyorum. Böyle anlamlı bir projede yer alan Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Başkan Şahin, kadın ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK