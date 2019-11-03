Son Dakika Haberleri: Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği
Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği

Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği

6 saat önce

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Girişimci Kadınlar Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hafta sonu iki parkurda doğa yürüyüşleri düzenlendi.

Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği, System.String[]

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Girişimci Kadınlar Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hafta sonu iki parkurda doğa yürüyüşleri düzenlendi.

İlk gün Selöz Göleti ile Pelitözü Göleti arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne, Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdür Ertuğrul Namal, TSO Başkanı Şükrü Keskin, daire müdürleri ve TSO üyeleri katıldı.

İkinci gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafından organize edilen ve Beşiktaş Mahallesi ile Pelitözü Göleti arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen yaklaşık 6 kilometrelik doğa yürüyüşüne de Vali Şentürk ile öğretmenler katıldı.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, "Sağlık için hareket" dediğini ve bu kapsamda boş zamanlarda yürüdüklerini söyledi.

Yürürken hem Bilecik'in doğal güzelliklerini bizzat yaşadıklarını ve tanıdıklarını hem de tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Şentürk, "Dün iş kadınları ve iş dünyasıyla beraberdik. Bugün de eğitim camiasıyla beraberdik. Bilecik'in güzellikleri çok fazla. Bu şekilde hem biz de hareket etmiş oluyoruz hem spor yapmış oluyoruz bir taraftan da güzellikleri yaşamış oluyoruz. Herkese de bu güzellikleri yaşamayı tavsiye ediyoruz. Biz sadece Bilecik'e değil yakın coğrafyamıza da hitap ediyoruz. O yönüyle gezdiğimiz ve gördüğümüz güzellikleri paylaşmak suretiyle de insanların istifadesine sunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
Bu yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı! Burada ağaçlar ters büyüyor 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu itiraf etti: Türkiye'de yıllardır iş gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 22:07:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]