Bilecik'te doğa yürüyüşü etkinliği

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Girişimci Kadınlar Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hafta sonu iki parkurda doğa yürüyüşleri düzenlendi.

İlk gün Selöz Göleti ile Pelitözü Göleti arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne, Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdür Ertuğrul Namal, TSO Başkanı Şükrü Keskin, daire müdürleri ve TSO üyeleri katıldı.

İkinci gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafından organize edilen ve Beşiktaş Mahallesi ile Pelitözü Göleti arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen yaklaşık 6 kilometrelik doğa yürüyüşüne de Vali Şentürk ile öğretmenler katıldı.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, "Sağlık için hareket" dediğini ve bu kapsamda boş zamanlarda yürüdüklerini söyledi.

Yürürken hem Bilecik'in doğal güzelliklerini bizzat yaşadıklarını ve tanıdıklarını hem de tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Şentürk, "Dün iş kadınları ve iş dünyasıyla beraberdik. Bugün de eğitim camiasıyla beraberdik. Bilecik'in güzellikleri çok fazla. Bu şekilde hem biz de hareket etmiş oluyoruz hem spor yapmış oluyoruz bir taraftan da güzellikleri yaşamış oluyoruz. Herkese de bu güzellikleri yaşamayı tavsiye ediyoruz. Biz sadece Bilecik'e değil yakın coğrafyamıza da hitap ediyoruz. O yönüyle gezdiğimiz ve gördüğümüz güzellikleri paylaşmak suretiyle de insanların istifadesine sunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.