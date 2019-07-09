Son Dakika Haberleri: Bilecik'te dolmalık biber hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bilecik'te dolmalık biber hasadı başladı

58 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde dolmalık biber hasadı başlarken, ilk hasatta Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş çiftçileri yanlız bırakmadı.

Bilecik'te dolmalık biber hasadı başladı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde dolmalık biber hasadı başlarken, ilk hasatta Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş çiftçileri yanlız bırakmadı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindekiler Medetli Köyü'ndeki tarlalarda hasat yapan çiftçiler ile bir araya geldi. Ayçiçeği ve karpuz tarlalarını gezen İl Müdürü Yoldaş, telli sistem kurulan üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Bu sezon ilk hasadı olan dolmalık birerleri tarlada çiftçilerle birlikte toplayan Yoldaş, ürünler ve pazar durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda üretenin her zaman yanında olduğunu ve kapılarının daima çiftçilere açık olduğunu belirten İl Müdürü Yoldaş, tarlada, ahırda, köy kahvesinde her yerde çiftçilerle buluşarak sorunlarına çözüm bulmak için birlikte çalıştıklarını belirtti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te dolmalık biber hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]