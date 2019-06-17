Son Dakika Haberleri: Bilecik'te dolu ve sağanak
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Bilecik'te dolu ve sağanak

17 dakika önce

Bilecik'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Bilecik'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam başlayan dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu, sağanak sonucu bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bahçelievler ile Hürriyet Mahallesi arasındaki alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonu ile iş yerleri de su baskına uğradı, çöp konteynerleri yola sürüklendi.
Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde su birikintisi ve kanalizasyonun patlaması nedeniyle araçlar yolda kaldı, su baskınına uğrayan alışveriş merkezinde vatandaşlar kısa süre mahsur kaldı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:45 Kaynak: AA
Bilecik, Güncel
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