Bilecik'te domuzun yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde domuzun saldırdığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecikören köyünde yaşayan Müzeyyen Yılmaz, Kuzukyeri mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde çalışırken domuzun saldırısı sonucu yaralandı.
Olay yeri yakınlarında bulunan avcılar, Yılmaz'ın seslerini duyması üzerine bölgeye giderek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:49 - Kaynak: AA
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