Bilecik'te düğün gelenekleri damat ve sağdıçlara zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün geleneklerini sürdüren gençler, kahvehaneye götürdükleri damat ve sağdıca zor anlar yaşattı.

İlçedeki düğünlerde "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler sürdürülüyor.

Gelinin yeni evine getirilmesinin ardından damat ile sağdıç, arkadaşları tarafından kahvehaneye götürülüyor. Burada damatlığı çıkarılıp önlük giydirilen damat ve sağdıca, bahşiş paralarıyla alınan limon, çikolata, muz, salatalık, biber, patlıcan, tatlı gibi çeşitli yiyecekler zorla yediriliyor, üzerlerine soğuk su dökülüyor.

Bu gelenekler, Ruhan ve Nuri Kamar çiftinin düğününde de uygulandı. Kahvehanede damat Nuri Kamar ve sağdıç Hüsnü Erdağlı'ya birçok yiyecek yediren arkadaşları, damadın dayanamaması üzerine şakayı kısa kesti.

Damat Nuri Kamar, yaptığı açıklamada, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım şimdi de bana yaptılar. Bundan sonra evlenecekler düşünsün, mümkünse bu işkenceye gelirken aç gelsinler." dedi.

Sağdıç Hüsnü Erdağlı da bir hafta önce kendisinin düğününde de aynı geleneklerin yerine getirildiğini anlattı.

Damadın babası Rami Kamar, işkence gibi olsa da bu tür adetlerin gençler arasında yaşatıldığını belirterek, "Güzel oluyor, benim oğlum da başkalarına yapmıştı. Şimdi aynısı ona yapılıyor. Bu mutlu günümüze katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damadın arkadaşlarından Emre Kaçal ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düğünlere izin verilmesiyle gelenekleri yaşatmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Bunlar, ilçemizde arkadaş çevresi olanlara yapılıyor. Eğer kendisi daha önceden bu işkencelere katılmışsa vay onun haline." diye konuştu.