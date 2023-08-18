Bilecik'te düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:56

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Konya'dan düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, Konya'dan düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesi İçmeler Mevkiinde S.N. idaresindeki 34 DYE 744 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Konya'da yakınlarının düğününde İstanbul'a döndükleri öğrenilen aynı aileden M.N., kaza sonucunda hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Vali Şefik Aygöl, olay yerinde incelemelerde bulundu. Aygöl, kazada yaralanan vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza sonrası bütün ekiplerin görev başında olduğunu anlatan Vali Aygöl, ailenin Konya'dan İstanbul'a giderken kaza geçirdiğini, 14 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ciddi olduğunu anlattı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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