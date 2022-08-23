Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı - Son Dakika
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Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı

23.08.2022 11:39
Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı

Bilecik'te dümdüz yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Bilecik'te dümdüz yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır, 6 aylık oğlu ise hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün gece Gölpazarı ilçesi Reşadiye mahallesindeki Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki 11 AL 033 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet B. (32), İlçe Tarım Müdürlüğü sapağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü İsmet B. ağır, araç içinde bulunan 6 aylık bebeği Armağan Atlas B. ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba oğul ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı - Son Dakika

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