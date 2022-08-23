Alınan bilgilere göre kaza, dün gece Gölpazarı ilçesi Reşadiye mahallesindeki Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki 11 AL 033 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet B. (32), İlçe Tarım Müdürlüğü sapağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü İsmet B. ağır, araç içinde bulunan 6 aylık bebeği Armağan Atlas B. ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba oğul ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı - Son Dakika

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