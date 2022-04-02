Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı - Son Dakika
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Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı

02.04.2022 13:02
Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı

Bilecik'te dün öğle saatlerinde çıkan ve Kızıldamlar Köyü'ne 500 metre kala kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürülürken, soğutma işlemi başladı.

Bilecik'te dün öğle saatlerinde çıkan ve Kızıldamlar Köyü'ne 500 metre kala kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürülürken, soğutma işlemi başladı.

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüleri durumu jandarma haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edilmişti. Alevlerin rüzgarın etkisiyle giderek yayılması sonrası kepçe ve greyderlerle ekiplerin alevlere ulaşması için orman için yol açma çalışması başlanmıştı. Ardından tüm ekipler seferber olurken bölgede 43 iş makinesi ve 174 personel canla başla mücadele etti. Gece yarısını geçerken alevler köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaparken, sabah saatlerinde alevler tamamen söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, 300 dönümlük alan kül oldu. - BİLECİK

Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı
Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı
Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı

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Jandarma, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te dün başlayan orman yangını söndürüldü, soğutma işlemi başladı - Son Dakika


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