Bilecik'te Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kutlandı
1 saat önce
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla stant açıldı.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
tarafından Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla stant açıldı.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı
üzerinde bulunan Bilecik Belediye Çay
Bahçesi önünde açılan standı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Kadir Keskin
ziyaret etti.
Burada bir açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Kadir Keskin, "Müdürlüğümüz tarafından 'Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında, çay bahçesi önünde stant çalışması yapıldı. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk, il protokolü ve vatandaşlarımıza ALO 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı tanıtıldı" dedi. - BİLECİK
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