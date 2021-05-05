Bilecik'te, "dur" ihtarına uymayıp uyuşturucuyu yol kenarına atarak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sırasında uyuşturucuyu yol kenarına atarak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik-Sakarya kara yolunda yol kontrolü yaptı.

Ekiplerin çalışması sırasında "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalışan T.O. idaresindeki 11 AJ 821 plakalı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Otomobilde ve çevrede yapılan aramada, sürücü T.O. tarafından yol kenarına atılmış 100,5 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.O'ya "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 6 bin 279 lira cezai işlem uygulandı.

Şüpheli T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.