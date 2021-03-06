Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek - Son Dakika

Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek

06.03.2021 15:41
Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek, System.String[]

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Bilecik Valiliği ve Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince yürütülen çalışmalarla üreticilere ücretsiz dut fidanı desteği sağlanıyor. Projelerle 1 yıllık asgari ücrete eş değer gelir elde edecek toplu ve sistemli dut bahçeleri oluşturuluyor.

Vali Bilal Şentürk, kozaların yüzde 70'inin üretildiği İnhisar ilçesine bağlı köylerden Koyunlu köyünde Kozabirlik tarafından ücretsiz temin edilen dut fidanı dikiminde, Bilecik'in 1921 yılında Yunan işgaline uğradığında 43 ipek fabrikasının bulunduğunu ve Yunanlılar tarafından yakıldığını hatırlattı.

İpekböcekçiliğinin önemli merkezinin Bilecik ve ilçeleri olduğunu belirten Şentürk, "İpekçilik, sanayileşmeyle birlikte özellikle Çin'den ipek gelmesiyle ekonomik değerini yitirmiş. İnsanlarımız farklı arayışlara girmiş, özellikle Sakarya havzasındaki Söğüt ve İnhisar ilçe köylerinde örtü altı seracılık gelişme gösterdi. Ama köylere baktığımızda herkesin iyi bildiği iş ipekböcekçiliği. Bunu yeniden hayata geçirmek ve canlandırmak için çalışmalar içerisine girdik. Koza Birliğin destekleriyle temin edilen 700 dut fidanını Koyunlu köyümüzde toprakla buluşturduk. Buradan hasıl olacak yapraklarla ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak arzusundayız." dedi.

Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır, köy muhtarı Gürol Emir ve köylülerle birlikte dut fidanlarını toprakla buluşturdu.

Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılının, sadece dut yaprağı yiyerek, her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800-1200 metre arasında değişen dünyanın en sağlam ipliğini ürettiği, 3 kilo ipekböceği kozasından, 2 kilo kadar ham ipek çıktığı, tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek, paraşüt kumaşı, uzay sanayiinde, tekstil ve dokuma sektöründe de kullanılan ipek, en sağlam doğal iplik olarak bilinmektedir.

Bilecik, Koyunlu, İnhisar, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te dut yapraklarından ipek üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei