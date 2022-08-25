Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı

25.08.2022 16:04
Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından 1 şahsın evinde ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisi ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler bahse konu evde ve bahçesinde arama faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan arama neticesinde; 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konarak, M.S. ve N.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sorgusunun ardından haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Bilecik, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement