Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

28.07.2022 11:17
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda şüpheli sahışların bulunduğu eve bir operasyon düzenlendi. Operasyondan, 25,68 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. F.Y. ve A.O. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi. Çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince A.K. ve A.O isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. F.Y. İsimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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