Bilecik'te e-PttAVM den talep edilen maske dağıtımı başladı - Son Dakika

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, vatandaşların "e-PttAVM.com" üzerinden talep ettikleri maskelerin dağıtımı yapılıyor.



Yeni tip Korona virüs Covit-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ePttAVM.com adresinden talep eden 20-65 yaş arasındaki vatandaşa ücretsiz sağlanan maskeleri, Bilecik'te PTT görevlileri evlerinde teslim ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını bildirmesinin ardından talepte bulunanlara teslim edilmek üzere paket halinde PTT Bilecik İl Müdürlüğüne gönderilen maskeler, görevlilerce tasnif edildikten sonra dağıtımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) logolarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanya sloganının yazılı olduğu paketler, vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor.



Hürriyet Mahallesinde yaşayan Gezer ailesinin ePttAVM.com adresi üzerinden talep ettiği maskeleri postacılar tarafından teslim edilirken, ilçelerde de PTT görevlilerince teslim ediliyor. - BİLECİK