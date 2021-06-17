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Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

17.06.2021 10:39
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı, System.String[]

Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı - Son Dakika Spor


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