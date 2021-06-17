- (Özel haber) Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

5 bin 300 kişilik yeni stat 2 yıl içinde bitecek

BİLECİK - Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.